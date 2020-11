„Party in den USA“: Stars feiern Wahlsieg von Biden und Harris

Lady Gaga und Joe Biden bei einem Wahlkampf-Auftritt in Pittsburgh am 2. November.

Los Angeles, Washington – Mit Jubel, Freudentränen, Dankbarkeit und Erleichterung haben zahlreiche Stars in den USA auf den Sieg von Joe Biden und Kamala Harris bei der US-Präsidentschaftswahl reagiert. „Also das ist jetzt eine 'Party in the USA'“, schrieb Sängerin Miley Cyrus, die auch ein gleichnamiges Lied veröffentlicht hat, beim Kurznachrichtendienst Twitter.