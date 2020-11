Dritter Sieg in Serie: FC Wacker zurück in der Aufstiegszone

Innsbruck – Mit einer ebenso starken wie souveränen Vorstellung meldete sich der FC Wacker gestern vor Geisterkulisse zur Mittagszeit in der Aufstiegszone der zweiten Liga zurück. Gegen die Young Violets wurde mit dem 3:0 im Tivoli der dritte Meisterschaftssieg in Folge gefeiert, eine gehörige Portion Selbstvertrauen getankt und der Rückstand auf die vermeintlich gefährlichsten Aufstiegskonkurrenten – Austria Klagenfurt und BW Linz – auf einen Punkt verkürzt. „Dritter Sieg in Folge, zum fünften Mal ohne Gegentor. Wir sind in der Balance, auf dieser Basis müssen wir weitermachen und zwei, drei Schritte drauflegen“, zeigte sich auch Trainer Daniel Bierofka mit dem Auftritt seiner Schwarz-Grünen zufrieden. „Wir sind zurück im Spitzenfeld. Das war ein starker Auftritt und ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz“, zog auch FCW-Sportvorstand Alfred Hörtnagl zufrieden Bilanz.