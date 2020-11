Vandalismus und Diebstahl in Hippach: Polizei forschte drei Jugendliche aus

Hippach – Der Polizei Zell am Ziller ist es gelungen, drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren auszuforschen, auf deren Konto diverse Akte von Vandalismus gegangen sein dürften. Wie bereits berichtet, sollen die Österreicher zwischen vergangenen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, bei der Jausenstation „Melchboden" im Gemeindegebiet von Hippach-Schwendberg am Hochschwendberg am Werk gewesen sein.