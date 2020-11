Auto stürzte bei Brandenberg über Böschung ab: Lenkerin setzte Notruf ab

Brandenberg – Glück im Unglück hatte am Sonntagabend eine 18-jährige Autolenkerin: Die Einheimische war gegen 19 Uhr auf dem Weg von Brandenberg in Richtung Kramsach, als sie in einer Linkskurve plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto geriet über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte über eine Böschung ab. Dabei überschlug es sich mehrmals.