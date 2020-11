Meilenstein im Oberland: Perjentunnel öffnet heute beide Röhren

Landeck – Sechs Jahre nach dem Baustart gehen am heutigen Montag erstmals beide Röhren des Landecker Perjentunnels in Betrieb. Im Lauf des Tages, vermutlich am Nachmittag, öffnet die zweite Röhre auf der Arlberg Schnellstraße (S 16) – erstmals sind Autofahrer damit ohne Gegenverkehr unterwegs. "Wir öffnen stufenweise", erklärt Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl. Derzeit sind noch einige Restarbeiten offen. In den kommenden Tagen werden die beiden Röhren deshalb nur einspurig befahrbar sein, in einigen Nächten wird der Verkehr in jeweils einer Fahrtrichtung ausgeleitet.