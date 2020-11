Xaver Bayer gewinnt den Österreichischen Buchpreis 2020

Der Montag war kein schlechter Tag für Leander Fischer. Das erste, was er am Vormittag hörte, war der Anruf mit der Nachricht, dass er im Rahmen des Österreichischen Buchpreises 2020 den Debütpreis gewonnen hat. "Es hat mich wachgeklingelt", gab der Autor im APA-Interview (kurz nach dem Zähneputzen) zu. Dass am Abend auch keine Verleihungsgala stattfindet, sieht er auch recht entspannt: "An sich liebe ich Festakte und Zeremonien - aber nicht unbedingt mit mir im Mittelpunkt."

Vor eineinhalb Jahren kannte den 1992 in Vöcklabruck geborenen Oberösterreicher, der in Gmunden das Gymnasium besuchte und nach einem Berlin-Jahr in Hildesheim literarisches Schreiben studierte, noch niemand in der literarischen Szene. Mit seinem ersten Roman "Die Forelle" hat sich das geändert. Dabei war er ein denkbar großes Risiko eingegangen. Das Manuskript war nicht nur wahrlich ausufernd sondern auch sonst höchst ungewöhnlich: fast tausend Seiten, in denen man akribisch in die Welt des Fliegenfischens und Köderknüpfens eingeführt wird, in denen Begriffe, die man nie zuvor gehört hat, kontemplative Kraft entfalten, und die Zeit still zu stehen scheint.

"Ich setze alles auf eine Karte", sagte Leander Fischer im Juli 2019 im APA-Interview. "Aber ich kann nichts anderes." Heute lässt sich sagen: Es hat sich ausgezahlt. Beim Wettlesen um den Bachmann-Preis angelte er sich mit einem Auszug aus dem Romanprojekt den mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunk-Preis. "Der Preis hat mir Aufmerksamkeit verschafft und die Augen geschärft für das Manuskript", resümiert Fischer heute. Bald danach biss der renommierte Wallstein-Verlag an, wo man dem Jungautor half, den Text auf 780 Seiten zu kürzen.