Vietnam-Grand-Prix 2021 gestrichen, 22 Rennen für kommende Saison geplant

Ob die Formel 1 im kommenden Jahr in Hanoi gastiert, ist noch offen. © MANAN VATSYAYANA

London/Hanoi - Nach dem Corona-Notjahr will die Formel 1 die nächste Saison mit einem Rekordkalender angehen. Im provisorischen Plan, den die Motorsport-Königsklasse am Dienstag für das Jahr 2021 veröffentlicht hat, sind 23 Rennen vorgesehen - so viele wie noch nie. Der Grand Prix von Österreich scheint dabei wie geplant am 4. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg auf.

Den Plänen seien "ausgiebige Dialoge mit allen Veranstaltern und deren lokalen und nationalen Behörden" vorausgegangen, hieß es angesichts der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie. "Wir planen die Events 2021 mit Fans, so dass es Erlebnisse nahe an der Normalität sein sollen", meinte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. Viele Gastgeber würden ihre Veranstaltung dazu nutzen wollen, um der Welt zeigen zu wollen, dass es weiter vorwärtsgehe.

Der Auftakt soll wie immer in Melbourne stattfinden. Der Termin für den Australien-GP ist der 21. März 2021. In diesem Jahr war der WM-Lauf dort kurz vor dem ersten Training wegen positiver Corona-Tests von Teammitarbeitern abgesagt worden. Das Saisonende ist für den 5. Dezember 2021 in Abu Dhabi geplant.