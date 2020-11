Süß ist nicht gleich süß und macht unterschiedlich satt

Es gebe zwar einige Arbeiten zu Süßstoffen, da seien aber oft alle verschiedenen süß schmeckenden Stoffe und Zuckerarten "über einen Kamm geschoren worden". Dass es dagegen wichtig ist, sich die einzelnen Moleküle in ihrer Wirkung anzuschauen, hat Lieder gemeinsam mit ihrer Kollegin Veronika Somoza, die auch Direktorin des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München ist, in der aktuellen Arbeit gezeigt. In dieser haben sie "überraschende" Unterschiede festgestellt, wie unterschiedliche Zuckerarten unabhängig von ihrem Energiegehalt die Nahrungsaufnahme beeinflussen.