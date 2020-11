Bericht: Reisekonzern TUI verhandelt über weitere Staatsgelder

TUI prüft seit längerem verschiedene Möglichkeiten, um seinen Finanzpolster in der Coronakrise zu stärken.

Berlin, Hannover – Der deutsche Reisekonzern TUI verhandelt Insidern zufolge wegen der Coronakrise über weiteres Geld vom Staat. Darüber sei der bereits mit drei Milliarden Euro Hilfen gestützte weltgrößte Tourismuskonzern in Gesprächen mit der öffentlichen Hand, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mehreren mit der Sache vertrauten Personen. Zwei Insider bezifferten den Kapitalbedarf auf 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro.

An anderer Stelle war von ein bis zwei Milliarden Euro die Rede. Den Kapitalmarkt anzuzapfen, sei in Coronazeiten keine Option. Weitere Kredite des Staates seien wegen hoher Zinskosten und einer bereits drückenden Schuldenlast schwierig, hieß es. Deshalb sei im Gespräch, wie der Staat mit Eigenkapital direkt einsteigen könnte. Es würden verschiedene Varianten geprüft, auch Misch-Modelle. So müsse ein Staatseinstieg nicht zwangsläufig mit Stimmrechten verbunden sein.