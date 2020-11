Ex-Sprintstar Hondo gab an: Gemeinsam mit Petacchi von Mark S. gedopt

München – Der frühere deutsche Radprofi Danilo Hondo ist nach eigener Aussage gemeinsam mit dem ehemaligen italienischen Sprint-Star Alessandro Petacchi vom Mediziner Mark S. gedopt worden. Das gab der heute 46-Jährige bei seiner Zeugenaussage im Blutdoping-Prozess am Dienstag in München an. Als Teamkollegen beim Rennstall Lampre seien die zwei Sportler teils sogar nebeneinander im Hotelzimmer von dem Erfurter Arzt behandelt worden.

"Wenn man so ein enges Verhältnis hat, das fast brüderlich war, dann hat man kein Problem damit, dass man zusammen in einem Raum gedopt wird", berichtete Hondo vor dem Landgericht München.

Als die Blutdoping-Affäre im Februar 2019 im Rahmen der "Operation Aderlass" während der Nordischen Ski-WM in Seefeld aufflog, wurde auch Hondos Name genannt, der dann in einem Interview gestand und seinen Job als Nationaltrainer in der Schweiz verlor. (APA, dpa)