45-Jähriger in Innsbruck erleidet bei Küchenbrand Rauchgasvergiftung

Innsbruck – Nachdem ein 45-Jähriger am Dienstag kurz seine Wohung verließ geriet in in der Küche eine Pfanne mit heißem Fett in Brand. Als der Mann zurückkehrte versuchte er das Feuer mit Wasser zu löschen. Dies führte zu einer Stichflamme, wodurch der Dunstabzug und weitere Teile der Küche ebenfalls Feuer fingen.