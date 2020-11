Sportler des Jahres 2020: Thiem und Dadic jubelten über ihren ersten „Niki"

Wien – Bei der Lotterien Sporthilfe-Gala gab es in den Hauptkategorien am Dienstagabend zwei neue Siegergesichter. Sowohl Tennis-Ass Dominic Thiem als auch Siebenkämpferin Ivona Dadic wurden erstmals als Sportler bzw. Sportlerin des Jahres ausgezeichnet und durften den "Niki" in Empfang nehmen.