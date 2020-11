Österreich unterstützt syrische Flüchtlinge in Jordanien und Libanon

Wien – Zur Linderung der humanitären Krisen in Jordanien und Libanon stellt die Bundesregierung neue Mittel aus dem Auslandskatastrophenfonds zur Verfügung. Beim Ministerrat am Mittwoch werde beschlossen, Hilfsprojekte österreichischer Nichtregierungsorganisationen für syrische Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien mit insgesamt einer Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds zu unterstützen, teilte das Außenministerium mit.