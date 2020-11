Kopfsponsor gesucht: Bob-Ass Maier will das große Los ziehen

In neun Tagen beginnt die neue Bob-Weltcupsaison in Lettland und für den Tiroler Benjamin Maier zählt jetzt jeder Tag. Denn noch steht der Jungpapa, der bei Olympia 2022 zu einer Medaille rasen möchte, ohne Kopf- und Hauptsponsor da. „Da spüren wir die Auswirkungen der Corona-Krise, die Unternehmen haben es derzeit nicht leicht. Im Bobsport hängen die Erfolge aber von den finanziellen Möglichkeiten ab“, erzählt der 26-jährige Rumer, der mit seinem Team unter dem neuen Namen „Austrian Avalanche“ vor allem bei der WM in Altenberg aufzeigen möchte.