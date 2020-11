Bahrains Regierungschef im Alter von 84 Jahren gestorben

Manama – Der Regierungschef von Bahrain Scheich Khalifa bin Salman al-Khalifa ist gestorben. Das hat das Königshaus am Mittwoch auf Twitter bekannt gegeben. Der Onkel des Königs war seit der Unabhängigkeit Bahrains von Großbritannien im Jahr 1971 im Amt. Als Mitglied der Khalifa-Dynastie galt er als wichtige Machtfigur in dem arabischen Kleinstaat.

Der Premier starb Mittwoch früh im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in den USA, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur von Bahrain. Die Beerdigung werde nach der Überstellung des Leichnams in kleinem Kreis der Familie stattfinden, hieß es. Es wurde eine einwöchige Staatstrauer angeordnet.