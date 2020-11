Rauferei zwischen Jugendlichen in Tulfes: 15-Jähriger verletzt

Tulfes – Nach einer Rauferei in Tulfes musste am Dienstag ein 15-Jähriger verletzt in das Krankenhaus in Hall eingeliefert werden. Acht Jugendliche – im Alter zwischen 13 und 16 Jahren – waren laut Polizei gegen 17.50 Uhr aneinander geraten und schlugen schließlich aufeinander ein.