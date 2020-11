Brände in Telfs und Pfaffenhofen: Treibt Brandstifter sein Unwesen?

Der erste Alarm erreichte die Polizei Telfs gegen kurz vor 23.30 Uhr: Bei einer Müllsammelstelle vor einer Wohnhausanlage war von einer Bewohnerin, die mit ihrem Hund Gassi gegangen war, ein Brand bemerkt worden. Die Frau setzte sofort einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Polizei waren die 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfaffenhofen bereits mit Löscharbeiten an dem 15 Quadratmeter großen Mülltonnenhaus beschäftigt. Ein weiterer Bewohner, der versucht hatte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, gab gegenüber den Ermittlern an, dass das Gebäude versperrt gewesen sei. Vor seinem Löschversuch musste es der Mann aufsperren.

Der Notruf ging wenige Minuten nach Mitternacht bei der Polizei ein: In der Untermarkterstraße stand ein in einem Carport abgestelltes Auto in Vollbrand. 25 Feuerwehrleute und neun Polizisten rückten an. Während die Feuerwehr den Brand rasch löschen konnte, führte die Befragung der Polizei schnell in Richtung Brandstiftung. Der Besitzer des Autos hatte nämlich eine Videoüberwachungskamera in dem Carport installiert. Bei der Sichtung des Videomaterials zeigte sich, dass ein unbekannter Mann um 23.52 Uhr im Bereich des rechten vorderen Reifens den Brand gelegt hat.