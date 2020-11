92-Jähriger erstickt schwer kranke Ehefrau: Gutachten erwartet

Würzburg (dpa) – Etwa ein Jahr nach der Tötung einer schwer kranken Rentnerin in Unterfranken durch ihren Mann blicken Prozessbeteiligte gespannt auf das psychiatrische Gutachten. Dieses soll wahrscheinlich an diesem Donnerstag vor dem Landgericht Würzburg präsentiert werden. Zudem ist es möglich, dass Plädoyers und Urteil noch am selben Tag folgen.