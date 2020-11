Krankenschwester in England des Mordes an acht Babys verdächtigt

London – In Großbritannien wird eine Krankenschwester von den Behörden verdächtigt, acht Babys getötet zu haben. Die Polizei in der nordwestenglischen Stadt Chester erhob formelle Anschuldigungen gegen die 30-Jährige wegen achtfachen Mordes sowie zehnfachen versuchten Mordes an Säuglingen, wie die örtliche Polizeibehörde am Mittwoch mitteilte. Die Frau war am Vortag festgenommen worden.