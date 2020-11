Goldschakal bei toten Lämmern in Assling nachgewiesen

Assling – Offenbar wird der Goldschakal in Tirol immer mehr heimisch. Anhand neuer Proben von zwei toten Lämmern, die am 16. und am 23. Oktober 2020 aus dem Gemeindegebiet von Assling in Osttirol gemeldet worden waren, wurde durch genetische Untersuchungen ein Goldschakal als Verursacher festgestellt. Bereits im Frühsommer 2019 wurde im Osttiroler Pustertal ein Goldschakal anhand von Bildern sowie von Haaren und Losung nachgewiesen. Anfang September dieses Jahres gab es auch im Gemeindegebiet von Sölden einen genetischen Nachweis von einem Goldschakal.