Britische Wirtschaft erholt sich in Rekordtempo, aber Brexit-Chaos droht

London – Nach ihrem coronabedingten Rekordabsturz hat die britische Wirtschaft im Sommer wieder kräftig Boden gutgemacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Juli bis September um 15,5 Prozent zum Vorquartal und damit so schnell wie noch nie, wie das Statistikamt in London am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem noch etwas größeren Plus von 15,8 Prozent gerechnet, nach einem Rekordeinbruch von fast 20 Prozent im Vorquartal.