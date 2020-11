ÖBB und Westbahn bekommen 44,5 Millionen Euro für Wien-Salzburg

"Die Bahn ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Österreich. Sie bringt uns auch in schweren Zeiten an unser Ziel, die Ärztin ins Krankenhaus, den Kassier in den Supermarkt. Wir stellen sicher, dass sich die Menschen auch in der Krise darauf verlassen können", so Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag in einer Aussendung.