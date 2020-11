Gut zu wissen: Darum wissen inkompetente Menschen immer alles besser

Probanden wurden Tests zu Allgemeinwissen, Intelligenz und Hausverstand unterzogen, zudem wurde ihr Verständnis von Humor, logischem Argumentieren und Grammatik überprüft. Anschließend mussten die Probanden ihre eigene Leistung beim Test einschätzen. Das Ergebnis war bahnbrechend. Ausgerechnet die, die am schlechtesten abschnitten, hatten sich zuvor am besten eingeschätzt.

Ein Freund von David Dunning, der Komiker und Schauspieler John Cleese, beschrieb es in einem Sketch so: "Das Problem mit dummen Menschen ist, dass sie nicht die leiseste Ahnung haben, wie dumm sie wirklich sind."

🟡 Der Fall Donald Trump: Der Neurowissenschafter Bobby Azarian berichtete in seinem Blog für die Zeitschrift Psychology Today über den US-Wahlkampf 2016 und die Frage, warum der damals gewählte US-Präsident Donald Trump trotz der Verbreitung offensichtlicher Unwahrheiten so viele loyale Anhänger hat. „Was geht in ihren Gehirnen vor, das sie so blind hingebungsvoll macht? Im Wesentlichen sind sie nicht klug genug, um zu erkennen, dass sie dumm sind", so Azarian.