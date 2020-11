Radfahrerin in Innsbruck von Linienbus erfasst und leicht verletzt

Innsbruck – Eine Radfahrerin hat am Donnerstag in Innsbruck einen Zusammenstoß mit einem Linienbus verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 55-Jährige auf dem Radfahrstreifen in der Museumstraße. Auf Höhe des Museums bog die Frau plötzlich direkt vor einem hinter ihr fahrenden Linienbus nach links auf den Schutzweg ab.