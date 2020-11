Neunjähriger wohl für mehrere Brandstiftungen in Schwaz verantwortlich

Schwaz – Ein neunjähriger Bub steht in Verdacht, in Schwaz für mehrere Brandstiftungen verantwortlich zu sein. Am 5., 6. und 9. November war es in der Pfarrkirche Schwaz jeweils zu versuchten Brandstiftungen kommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte verschiedene Gegenstände – unter anderem ein Gebetsbuch, Zettel und Kartons – in Brand gesteckt.