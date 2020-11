Gültige Testamente: Gut vorsorgen mit dem Notar

Damit keine negativen Überraschungen auftreten und kein Familienstreit entfacht wird: Was bei der Erstellung eines Testaments beachtet werden muss, darüber klären Österreichs Notare auf.

Neben inhaltlichen Missverständnissen sind Formfehler eine häufige Quelle von Ärgernissen. Denn im Zuge der Erbrechtsreform, die am 1. Jänner 2017 in Kraft getreten ist, wurden die Form-erfordernisse an letztwillige Verfügungen verschärft. Das birgt Risiken. Eine individuelle Rechtsberatung ist empfehlenswert.