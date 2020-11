Die Krone zum Greifen nahe: So wird Hamilton in Istanbul Weltmeister

Mit dem siebenten WM-Titel könnte sich Lewis Hamilton den nächsten Eintrag in den Formel-1-Geschichtsbüchern sichern. Lediglich Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas könnte einer vorzeitigen Krönung in Istanbul dazwischenfunken. In den beiden Freitagstrainings war Max Verstappen im Red Bull der Schnellste.