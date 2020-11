Regierung verhängt harten Lockdown: „Wir müssen jetzt die Notbremse ziehen“

FPÖ: Abrechnung mit der Regierung, so lässt sich das Statement von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl zusammenfassen. „Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer versuchen, unsere Republik zu Grabe zu tragen“, teilt er in einer Aussendung mit. Offenbar habe man seit dem Frühjahr die Hände in den Schoß gelegt und sich nichts überlegt. Jetzt greife man zu völlig überzogenen Mitteln und treibe Österreich in den Ruin. Auch in die Grund- und Freiheitsrechte werde wieder einmal massiv eingegriffen, so formuliert es Kickl.

NEOS: Die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ging so wie die SPÖ-Vorsitzende in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Auch sie macht die Koalition für den zweiten „Lockdown“ verantwortlich: „Diese Regierung hat versagt.“ Das Kabinett Kurz habe in den vergangenen Monaten als einzigen Job gehabt, einen zweiten „Lockdown“ zu verhindern. Dass das möglich sei, zeigten viele Länder, auch in Österreichs Nachbarschaft. Wegen der Schulschließungen will sie rechtliche Schritte prüfen. Meinl-Reisinger erklärte, Eltern seien schon an sie herangetreten, die sich an die Höchstgerichte wenden wollten. Ohne die Schulschließungen, mit denen für die NEOS-Obfrau ein „Ende des Grundrechts auf Bildung“ einhergeht, würde ihre Partei aber den Maßnahmen wie der 24-Stunden-Ausgangsbeschränkung zustimmen. Meinl-Reisinger appellierte an die Bevölkerung, die Vorgaben auch einzuhalten.