43-Jährige ging in Rattenberg mit einem Messer auf ihren Partner los

Rattenberg – Eine gewalttätige Auseinandersetzung in einer Wohnung in Rattenberg endete am Samstagabend mit der Festnahme einer 43-Jährigen. Kurz nach 21 Uhr war die Frau mit einem Messer auf ihren 54 Jahre alten Lebensgefährten losgegangen. Laut Polizei versuchte sie dem Mann mit einem etwa 15 Zentimeter langen Küchenmesser in den Bauch zu stechen. Er schaffte es, seine Hand zwischen Bauch und Messer zu bringen und wurde zwischen Daumen und Zeigefinger verletzt.