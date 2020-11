Auto überschlug sich bei Achenkirch: Zwei 18-Jährige verletzt

Achenkirch – In der Nacht auf Sonntag waren zwei 18-Jährige in einem Wagen auf der Walchenstraße (L28) vom Sylvensteinspeicher in Richtung Achenkirch unterwegs. Auf der Geißalmbrücke verlor der junge Lenker die Kontrolle über sein Auto – offenbar hatte Frost die Fahrbahn rutschig werden lassen.