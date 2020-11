Rekordchampion und Opinion Leader: Das ist Lewis Hamilton

Mit seinem Sieg in Istanbul vor Sergio Perez und Sebastian Vettel sicherte sich Lewis Hamilton einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern der Formel 1.

Istanbul – Hamilton ist aber in diesem von der Coronakrise überschatteten Jahr nicht nur zum Rekordmann, sondern ebenso endgültig zum Meinungsführer geworden - auch abseits der Formel 1. Über die Sozialen Netzwerke inszeniert er sich und seine Sicht auf die Welt. So zählt der schwarze Formel-1-Pionier etwa zu den prominentesten Unterstützern der "Black Lives Matter"-Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Hamilton will deshalb klimaneutral leben - den augenscheinlichen Widerspruch zu seinem Dasein als Jet-Setter in einer Hybrid-Serie muss er akzeptieren. "Ich erlaube niemandem in meinem Büro oder meinem Haushalt, irgendwelches Plastik zu kaufen. Ich will, dass alles wiederverwertbar ist, bis hin zur Zahnbürste", erklärte er schon vor einem Jahr. "Ich versuche in meinem privaten Bereich so viel zu verändern, wie nur geht. Ich habe auch mein Flugzeug verkauft und versuche noch weniger unter dem Jahr zu fliegen."