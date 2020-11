Junger Lenker kam in Matrei von Straße ab: Auto stürzte 20 Meter in Waldstück

Matri i. O. – Bei einem schweren Unfall wurden am Samstagnachmittag ein 20-jähriger Tiroler Autofahrer und seine beiden Mitfahrer verletzt. Der 20-Jährige war auf der Gemeindestraße von der Fraktion Glanz in Richtung Hinterburg im Gemeindegebiet von Matrei unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam und über steiles Gelände rund 20 Meter in ein Waldstück abstürzte. Dort blieb das Fahrzeug schwer beschädigt an Bäumen hängen.