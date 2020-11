Eigene Schüler zu Opfern gemacht: Unterländer Lehrer verurteilt

Innsbruck – Anfang des Jahres war durch eine aufmerksame Mutter der bislang größte Missbrauchsfall der Tiroler Schulgeschichte ans Licht gekommen. Als Täter war ein zuvor beliebter, in Vereinen tätiger und sogar ausgezeichneter Lehrer hervorgekommen. Gekannt hatten die Leute den 40-Jährigen wohl nicht richtig. Im Inneren des Mannes existierte nämlich ein zweites Ich. So war der suspendierte und seit Jänner in Untersuchungshaft befindliche Pädagoge am Landesgericht vor Schöffen gleich wegen etlicher Delikte angeklagt: Vergewaltigung, mehrfach geschlechtliche Nötigung, wiederholter sexueller Missbrauch wehrloser Personen, in 15 Fällen schwerer sexueller Missbrauch, pornografische Darstellung Minderjähriger, Missbrauch des Autoritätsverhältnisses und zuletzt Verstoß gegen das Datenschutzgesetz lauteten die Anklagepunkte.