Missbrauch von 48 Schülern: Prozess gegen Tiroler Lehrer hat begonnen

Innsbruck – Ein 40-jähriger Lehrer einer Neuen Mittelschule muss sich heute, Montag, am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen Vergewaltigung, geschlechtlicher Nötigung und sexuellen Missbrauchs verantworten. Der Lehrer soll laut Anklage einen Schüler zwei Mal vergewaltigt haben. Zudem soll er über Jahre viele andere Buben geschlechtlich genötigt oder missbraucht haben. Außerdem soll der Angeklagte sexuelle Handlungen heimlich gefilmt und am PC archiviert haben.

Laut der Staatsanwaltschaft listet die Anklage seit 2009 48 Opfer auf. Viele der missbrauchten Buben waren erst 13 Jahre alt. Seit Anfang des Jahres befindet sich der Mann in Untersuchungshaft. Eine Mutter zeigte den Lehrer an, nachdem sie den Verdacht geschöpft hatte, dass der 40-Jährige versucht hatte, ihren 13-jährigen Sohn zu missbrauchen.

Am Vormittag wurde der Unterländer von der Justizwache unter Anwesenheit zahlreicher Eltern der Opfer in den Schwurgerichtssaal geführt. Der Angeklagte hatte sich, um sein Gesicht verbergen zu können, extra mit einer Kapuze bedeckt.

Staatsanwältin Adelheid Steiner hatte in ihrem Eingangsplädoyer betont, dass es sich hierbei um eine ganz besondere Anklage handle. Es gehe doch um eine sehr hohe Anzahl von Opfern und diese seien ausschließlich Schüler in einem Alter von bis zu 14 Jahren.

Über Jahre sei der Fall gegangen. Es sei eigentlich unerklärlich, dass es so lange bis zu einer Anzeige einer besorgten Mutter gedauert hatte. Im Jahr 2017 sei es allerdings für den Lehrer schon einmal brenzlig geworden. Damals hatte ein Schüler offen behauptet, dass der 40-Jährige wohl pädophil veranlagt sei. Nachdem der Angeklagte den Schüler darauf mit dem Schulrauswurf bedroht hatte, gab sich der Pädagoge aber letztendlich doch mit der Entschuldigung des Schüler zufrieden, um die Sache nur ja nicht an die Polizei gehen zu lassen.

Verteidiger Albert Heiss skizzierte in seinem Plädoyer das Leben eines Mannes, der homosexuell veranlagt ist und dies im ländlichen Raum jedoch niemals öffentlich werden lassen konnte. Dazu habe beim Mandanten eben auch ein psychisches Problem in Richtung Pädophilie bestanden. Heiss: "Es geht heute auch darum, was es für jemanden bedeutet, wenn er unter erheblicher geistiger Abnormität solche Taten begeht." Bei dem Fall ginge es am Montag weniger um die Schuld des Angeklagten, sondern um die aus den Taten resultierende Strafe.