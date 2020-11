Missbrauch von Schülern: Einweisung und Tätigkeitsverbot für Tiroler Lehrer

Der Verdächtige am Montag im Gerichtssaal. © TT/Fellner

Innsbruck – Ein 40-jähriger Lehrer einer Neuen Mittelschule musste sich an Montag am Landesgericht Innsbruck unter anderem wegen Vergewaltigung, geschlechtlicher Nötigung und sexuellen Missbrauchs verantworten. Am späten Nachmittag fiel schließlich ein Urteil: Acht Jahre und sechs Monate Haft für den Missbrauch an zehn Schülern, ein zeitlich unbegrenztes Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Angeklagte muss zudem insgesamt 59.000 Euro Teilschadenersatz an die Opfer zahlen. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Bezüglich angeklagter Datenschutzvergehen ergingen an die 20 Freisprüche.

Die Strafe, die sich in einem Rahmen von fünf bis fünfzehn Jahren Haft bewegte, fiel deshalb ausgewogen aus, da das Gericht die bisherige Unbescholtenheit, den auffallenden Widerspruch der Daten zum bisherigen Leben, das sofortige Geständnis, die Bereitschaft zur vollständigen Schadenswiedergutmachung und die teilweise Unzurechnungsfähgikeit des 40-Jährigen als mildernd gewertet hatte.

Der Lehrer soll laut Anklage einen Schüler zwei Mal vergewaltigt haben. Zudem soll er über Jahre viele andere Buben geschlechtlich genötigt oder missbraucht haben. Außerdem soll der Angeklagte sexuelle Handlungen heimlich gefilmt und am PC archiviert haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft listete ursprünglich seit 2009 ingesamt 48 Opfer bezüglich der angeklagten Delike auf. Viele der missbrauchten Buben waren erst 13 Jahre alt. Seit Anfang des Jahres befand sich der Mann in Untersuchungshaft. Eine Mutter zeigte den Lehrer an, nachdem sie den Verdacht geschöpft hatte, dass der 40-Jährige versucht hatte, ihren 13-jährigen Sohn zu missbrauchen.

📽️ Video | Missbrauchs-Prozess: Lehrer drohte Schülern

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Mehr zum Thema ▶️ TT-Vorbericht: Missbrauch von Schülern gefilmt: Unterländer Lehrer vor Gericht

Am Vormittag wurde der Unterländer von der Justizwache unter Anwesenheit zahlreicher Eltern der Opfer in den Schwurgerichtssaal geführt. Der Angeklagte hatte sich, um sein Gesicht verbergen zu können, extra mit einer Kapuze bedeckt. Staatsanwältin Adelheid Steiner hatte in ihrem Eingangsplädoyer betont, dass es sich hierbei um eine ganz besondere Anklage handle. Es gehe doch um eine sehr hohe Anzahl von Opfern und diese seien ausschließlich Schüler.

Opfer stellten Übergriffe erst in Abrede

Über Jahre sei der Fall gegangen. Es sei eigentlich unerklärlich, dass es so lange bis zu einer Anzeige einer besorgten Mutter gedauert hatte. Im Jahr 2017 sei es allerdings für den Lehrer schon einmal brenzlig geworden. Damals hatte ein Schüler offen behauptet, dass der 40-Jährige wohl pädophil veranlagt sei. Nachdem der Angeklagte den Schüler darauf mit dem Schulrauswurf bedroht hatte, gab sich der Pädagoge aber letztendlich doch mit der Entschuldigung des Schüler zufrieden, um die Sache nur ja nicht an die Polizei gehen zu lassen.

Konfrontiert mit dem Sachverhalt bei der Polizei hatten übrigens fast alle der Opfer erst die Übergriffe in Abrede gestellt. Erst als sie die Exekutive mit den ohnehin bestehenden Videoaufnahmen konfrontierte, war es den Burschen möglich, ihre Scham zu überwinden und über das Vorgefallene zu sprechen. Staatsanwältin Steiner: "Wäre man rein auf die Aussage der Opfer angewiesen gewesen, wäre das wahre Ausmaß dieses Falls wohl nie bekannt geworden."