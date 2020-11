Nach Banküberfall in Saalfelden: 41-Jähriger stellte sich der Polizei

Saalfelden – Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Bankfiliale in Saalfelden im Salzburger Pinzgau am vergangenen Freitagnachmittag soll der mutmaßliche Täter am Sonntagabend die Tat gestanden haben. Ein 41-jähriger Pinzgauer sei um 22.25 Uhr auf die Polizeiinspektion Saalfelden gekommen und habe sich gestellt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag gegenüber der APA.