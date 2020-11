Höchstwert an Intensivpatienten in Tirol seit Beginn der Pandemie

Von den 70 IntensivpatientInnen werden 38 an der Innsbrucker Klinik, fünf in Hall, drei in Schwaz, acht in Kufstein, zehn in Zams, zwei in St. Johann, eine/r in Reutte sowie drei in Lienz behandelt. Die Zahlen gehen aus der aktuellen Erhebung des Einsatzstabes am heutigen Montagvormittag bei den Tiroler Krankenanstalten und Spitälern hervor. (TT.com)