BVT soll syrischen Kriegsverbrecher geschützt haben

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) in Wien. © APA

Wien – Die Reihe der Skandale rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) reißt nicht ab: Wie die Tageszeitung Kurier unter Berufung auf interne Dokumente berichtet, soll das BVT in Kooperation mit dem israelischen Geheimdienst Mossad einen syrischen General nach Österreich gebracht haben, dem Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Khaled H. sei Asyl verschafft worden, man habe ihn vor der Justiz geschützt und ihm letztlich auch zur Flucht verholfen.

Fest steht, dass derzeit auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit der Angelegenheit befasst ist. Laut dem Kurier geht es um den Vorwurf des Amtsmissbrauchs gegen Mitarbeiter des BVT und des Bundesasylamts. Eine WKStA-Sprecherin konnte der APA am Montag auf Anfrage nichts dazu sagen. Sie betonte, dass es sich um eine „Verschlusssache" handelt. Daraus ergibt sich, dass der Fall noch nicht abgelegt ist. Ein Sprecher des Innenministeriums wollte sich auf APA-Anfrage ebenfalls nicht äußern und verwies auf die Zuständigkeit der WKStA. Aus informierten Kreisen war jedoch zu erfahren, dass die Informationen des Kurier authentisch sein dürften.

Anfänge der Causa im Jahr 2015

Die Causa soll ins Frühjahr 2015 zurückreichen, also in die Zeit der rot-schwarzen Regierung und von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Der damalige BVT-Vizechef Wolfgang Zöhrer soll bei einer Israel-Reise eine Kooperationsvereinbarung mit dem Geheimdienst Mossad getroffen haben, bei der es um den General gegangen sei. Dieser habe nämlich in Frankreich Probleme gehabt, Asyl zu erhalten, schreibt die Zeitung. Die Israelis hätten versichert, dass er nichts mit Kriegsverbrechen zu tun habe und „sauber" sei.

Am 13. Juni 2015 sei Khaled H. über den Grenzübergang Walserberg nach Österreich gebracht worden, das BVT habe ihm eine Mietwohnung organisiert und Beamte seien auch bei seinen Asylbefragungen dabei gewesen. Es sei dabei „die Legende erfunden" worden, dass der General per Zug aus Frankreich gekommen sei, weil er dort wegen der Bedrohung durch andere Syrer in Gefahr sei. Anschließend sei „massiv Druck auf das Bundesasylamt ausgeübt" worden, ihm Asyl zu gewähren. Am 2. Dezember 2015 sei ihm dieses im Eilverfahren zugestanden worden.

Hinweise auf Kriegsverbrechen von NGO

Doch schon im Jänner 2016 habe die Nichtregierungsorganisation CIJA (Commission for International Justice and Accountability) dem Justizministerium schriftlich Hinweise übermittelt, dass der Mann ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher sei. Im April 2016 begannen erste Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen den General, dem Folter vorgeworfen wird. Eine Festnahme sei aber unterblieben, weil das BVT eine Flucht des Generals fürchtete. „Feuer am Dach" sei erst Ende Mai 2018 gewesen, als Frankreich den General zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben habe. Danach begann die WKStA mit Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen Beamte von BVT und Bundesasylamt.

Ende Juli 2018 habe dann auch das BVT mit Ermittlungen begonnen, der BVT-Vizechef Dominik Fasching habe dann die Kooperation mit dem Syrer beenden lassen. Erst nach einem ersten Kurier-Bericht im Oktober 2018 habe das Bundeskriminalamt den General verdeckt zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Doch erst mit Verzögerung wurde seine Adresse ausfindig gemacht. Als die Beamten Ende November in der Wohnung in Wien-Ottakring auftauchten, sei der General bereits „über alle Berge" gewesen. Er habe während seines Aufenthalts 50.000 Euro an Sozialleistungen erhalten sowie eine monatliche Unterstützung von 5000 Euro vom Mossad.

Kein unmittelbarer Nutzen für den BVT