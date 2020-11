Innsbruck – Die Corona-Krise und auch der von der Bundesregierung ab heute für drei Wochen ausgerufene harte Lockdown zerren am Nervenkostüm der Parteien. In Tirol rumort es vorwiegend in der ÖVP. Die Konfliktlinien ziehen sich quer durch die Partei, vor allem Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser und der ÖVP-Wirtschaftsbund gerieten am Wochenende ins Visier. Weil Walser offen die Schulschließungen und das Konzept für die Entschädigungszahlungen für den Handel kritisiert hatte. Zugleich warf der Kammerchef der türkis-grünen Bundesregierung mangelnde Einbindung der Betroffenen vor.