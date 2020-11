Beim Abbiegen übersehen: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Ainet

Ainet – Dienstagfrüh kam es im Gemeindegebiet Ainet in Osttirol zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7.10 Uhr war eine 20-Jährige auf der Landstraße von Schlaiten in Richtung Lienz unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die B 108 abbiegen. Dabei übersah die junge Lenkerin eine herankommende 55-jährige Autofahrerin und fuhr ihr in die Beifahrerseite.