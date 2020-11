Physiotherapie auch im harten Lockdown weiterhin möglich

Wien – Der Verband der Physiotherapeuten hat am Dienstag in einer Aussendung darauf hingewiesen, dass Patienten weiterhin ihre Behandlungen in Anspruch nehmen können. Bei physiotherapeutischen Leistungen handle es sich um Behandlungen, die der ärztlichen Hilfe gleichgestellt sind, machte der Fachverband Physio Austria aufmerksam. Patienten selbst dürfen auch während der Ausgangsbeschränkungen ihr Haus verlassen, um den Weg zur Therapie zur anzutreten.

Deshalb wiesen die Therapeuten darauf hin, ärztlich verordnete Behandlungen wahrzunehmen. Eine Behandlungsverzögerung gefährde die Gesundheit der Betroffenen. Insbesondere nach Unfällen, Operationen oder begleitend bei chronischen Erkrankungen sei regelmäßige Physiotherapie von Anbeginn an wesentlich. Nur so werden Folgeschäden und Bewegungseinschränkungen vermieden, betonten die Experten.

Auch in Einrichtungen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) finden während des Corona-Lockdowns physiotherapeutische Behandlungen statt. Das hat die Kasse am Dienstag gegenüber der APA betont. Bei anderslautenden Angaben in einer ÖGK-Aussendung vom Montag habe es sich um einen Fehler gehandelt, so eine Sprecherin. Nur Massagen seien derzeit nicht möglich. (APA)