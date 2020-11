Thiem bei ATP Finals in Topform: Zwei-Satz-Sieg über Nadal

© Han Yan via www.imago-images.de

Dominic Thiem setzte sich in einem engen Match gegen Rafael Nadal durch.

London - Ein großartiger Dominic Thiem hat am Dienstag bei den ATP Finals klar Kurs auf das Halbfinale genommen. Der 27-jährige US-Open-Sieger bezwang im zweiten Gruppenmatch beim "Masters" in London den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal nach 2:26 Stunden mit 7:6(7),7:6(4). Noch am gleichen Abend könnte bei einem Sieg von Stefanos Tsitsipas (GRE) über Wien-Sieger Andrej Rublew (RUS) der Halbfinaleinzug fix sein, dann könnte dem Donnerstag-Match gegen Rublew Spannung genommen werden.