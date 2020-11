Rauchfang fing in Telfs Feuer: Zeuge bemerkte Feuer von Balkon aus

Telfs – Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag von seinem Balkon aus kurz vor Mitternacht eine starke Rauchentwicklung im Ortszentrum von Telfs und wandte sich an die Polizei. Diese stellte bei einer Nachschau tatsächlich fest, dass es aus einem Rauchfang in der Bahnhofstraße brannte und verständigte die Feuerwehr.