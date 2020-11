Handkreissäge lag auf Straße in Fieberbrunn: Unfall mit zwei Pkw

Zum Unfallzeitpunkt fuhren mehrere Autos in einer Kolonne in Richtung Hochfilzen. Ein 43-Jähriger, der als Zweiter in der Kolonne unterwegs war, setzte dann zum Überholen des vor ihm fahrenden Autos einer 57-jährigen Österreicherin an. Plötzlich überfuhr er die Handkreissäge, die auf der Gegenfahrbahn lag und kam ins Schleudern. In weiterer Folge touchierte er den Pkw der Frau. Beide Unfallfahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab, wobei das Auto des Mannes im Bereich eines steilen Böschungsrandes stecken blieb und der Lenker von der Feuerwehr geborgen werden musste. Das Fahrzeug der Frau kam wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Beide Unfalllenker wurden nicht verletzt.