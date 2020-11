Security-Mitarbeiter versuchte Passantinnen in Innsbruck zu erpressen

Innsbruck – Erpressung wird aktuell einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in Innsbruck vorgeworfen, berichtet die Polizei. Sie sucht nun nach möglichen weiteren Opfern. Anlass der Ermittlungen war der Bericht einer 24-Jährigen, die vor etwa zwei Wochen (3. November) zu Fuß durch die Innenstadt ging und von dem Mann angesprochen wurde.

Nachdem die 24-Jährige Anzeige bei der Polizei erstattete, konnten die Beamten zwei weitere Opfer sowie einen 25-jährigen Verdächtigen ausforschen. Bei den beiden Opfern handelt es sich ebenfalls um 24-jährige Frauen, sie waren am 9. September gegen 1 Uhr nachts mit ihren Fahrrädern in der Altstadt unterwegs. Es kam zu einem ähnlichen Szenario: Der Mann hielt die Frauen auf, warf ihnen vor, ohne Licht unterwegs zu sein und sprach von 100 Euro Strafe. Da sie kein Bargeld bei sich hatten, nahm er ihre Daten auf und kündigte an, sich telefonisch wegen der Geldübergabe zu melden. Laut Polizei schüchterte der 25-Jährige die Radlerinnen stark ein und drohte, die Polizei einzuschalten bzw. Anzeige zu erstatten.