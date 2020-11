Liebes-Aus nach Sommerhaus: Ex-„Bachelor" Andrej Mangold ist wieder Single

Köln – Keine zwei Jahre ist es her, dass sich Andrej Mangold und Jennifer Lange in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor" kennen- und liebenlernten. Seither waren die zwei unzertrennlich. Erst in diesem Sommer nahmen sie gemeinsam an der Sendung „Das Sommerhaus der Stars" teil. Die ist dafür bekannt, dass sich danach so manches Paar getrennt hat. Nun hat dieser Fluch auch Mangold und Lange ereilt.