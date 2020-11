Elfte Epidemie eingedämmt: Kongo erklärte Ebola-Ausbruch für beendet

Kinshasa – Die Regierung des zentralafrikanischen Kongo hält den Ebola-Ausbruch im Westen des Landes für besiegt. "Ich freue mich, das Ende der elften Epidemie des Ebola-Virus in der Provinz Equateur feierlich zu verkünden", sagte Gesundheitsminister Eteni Longondo am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Mediziner impften etwa 40.000 Menschen in Gemeinden, die über die Regenwälder verstreut sind, in denen es oft an Elektrizität mangelt. Sie nutzten dabei moderne Technologie, um die Impfstoffe bei Temperaturen von bis zu -80 Grad Celsius zu halten, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte. "Die Technologie, die verwendet wird, um den Ebola-Impfstoff bei super-kalten Temperaturen zu halten, wird hilfreich sein, wenn ein Covid-19-Impfstoff nach Afrika gebracht wird", sagte die Afrika-Direktorin der WHO, Matshidiso Moeti.