Apfelgrüne Klebevignette 2021 ab morgen erhältlic

Wien – Die Klebevignette 2021 in Apfelgrün ist ab (morgigen) Donnerstag an 6000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Die Trafiken und Tankstellen sind zwar geöffnet, die Asfinag ersuchte jedoch, auf sämtliche derzeit gültigen Regeln im Zuge des Corona-Lockdowns zu achten. Die digitale Version der Vignette ist kontaktlos im Webshop oder über die App "Unterwegs" zu haben.