Neues Anti-Doping-Bundesgesetz vom Ministerrat beschlossen

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat den Entwurf für das Anti-Doping-Bundesgesetz beschlossen, das nun noch den Nationalrat passieren muss. In Kraft treten soll es am 1. Jänner 2021, notwendig geworden war es aufgrund des neuen Welt Anti Doping Codes (WADC), der zahlreiche Neuerungen vorsieht. Zudem hat auch die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) noch Vorschläge eingebracht.

"Ein neuer Passus, der absolut Sinn macht. Eine Hobbysportlerin bzw. ein Hobbysportler, der einmal in zwei Jahren an einem Volkslauf teilnimmt und im Vorfeld unwissentlich ein auf der Dopingliste befindliches Schmerzmittel eingenommen hat, soll nicht ein Leben lang via Internet mit diesem Missgeschick in Verbindung gebracht werden können", erklärte Kogler.