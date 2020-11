BioNTech vor Antrag auf Zulassung in USA, meist nur leichte Nebenwirkungen

Pfizer und BioNTech beantragen binnen Tagen die Zulassung ihres Impfstoffs in den USA.

Frankfurt am Main, Washington – Die Mainzer Biotechfirma BioNTech und ihr Partner Pfizer haben die entscheidende Hürde für eine mögliche Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in den USA genommen. Nach einer finalen Analyse der entscheidenden Studie habe der Impfstoff einen Schutz von 95 Prozent vor Covid-19 gezeigt, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit.